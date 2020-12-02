УЕФА рассматривает вариант с изменением формата Лиги Чемпионов

УЕФА в ближайшее время обсудит возможность реформирования формата Лиги Чемпионов, сообщает Telegraph.

По сведениям издания, новый формат называют "швейцарской системой". Его суть состоит в том, чтобы увеличить число матчей между топ-клубами, а также уменьшить число игр между топами и более слабыми командами. Планируется, что на групповом этапе каждый клуб сыграет с десятью разными клубами.

В плей-офф выйдет 16 команд. Лучшая команда по итогам группового этапа сыграет с 16-й и так далее. Команды, занявшие 17-24 места, перейдет в Лигу Европы.

Не пропустите: Определились восемь участников плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru