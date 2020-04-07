УЕФА рассматривает возможность изменения правил финансового фэйр-плей

УЕФА, возможно, изменит правила финансового фэйр-плей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает АР.

По данным источника, организация учтет все приостановки сезона, которые лишили клубы дохода. Европейская ассоциация футбола создала рабочую группу, чтобы изучить этот вопрос. Решение может быть принято в ближайшие недели.

По последним данным, в мире коронавирусом болеют 1 362 936 человек. Умерших - 76373, выздоровевших - 292 188.

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