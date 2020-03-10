УЕФА рассматривает возможность приостановки розыгрышей Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Текущие розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут приостановить из-за коронавируса.

Как сообщает Catalunya Radio, вероятно, что на неопределённый срок перенесут уже матчи 1/4 финала еврокубковых турниров.

Пока УЕФА обходится менее радикальными мерами, в частности, проведением игр без зрителей.

Напомним, что уже 7 из 16 встреч попали под ограничения и состоятся при пустых трибунах: "Барселона" - "Наполи", ПСЖ - "Боруссия" и "Валенсия" - "Аталанта" в Лиге Чемпионов, а также "Вулверхэмптон" - "Олимпиакос", "Хетафе" - "Интер", "Севилья" - "Рома" и ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

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