УЕФА рассматривает возможность приостановки розыгрышей Лиги Чемпионов и Лиги Европы
Текущие розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут приостановить из-за коронавируса.
Как сообщает Catalunya Radio, вероятно, что на неопределённый срок перенесут уже матчи 1/4 финала еврокубковых турниров.
Пока УЕФА обходится менее радикальными мерами, в частности, проведением игр без зрителей.
Напомним, что уже 7 из 16 встреч попали под ограничения и состоятся при пустых трибунах: "Барселона" - "Наполи", ПСЖ - "Боруссия" и "Валенсия" - "Аталанта" в Лиге Чемпионов, а также "Вулверхэмптон" - "Олимпиакос", "Хетафе" - "Интер", "Севилья" - "Рома" и ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.
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|6
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|Осер
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|4
|ПСВ
|6
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|Группа B
|М
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|16
|2
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|6
|9
|3
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|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
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|1
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|6
|9
|2
|Рома
|6
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|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
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|Группа D
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|11
|2
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|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
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|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
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|13
|2
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|6
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|Фейеноорд
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|Группа F
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|3
|Маккаби Хайфа
|6
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|6
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|Группа G
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|О
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|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
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|Ланс
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|Бавария Мюнхен
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