УЕФА рассмотрела апелляцию "Баварии" на дисквалификацию Томаса Мюллера

УЕФА рассмотрела апелляцию "Баварии" на дисквалификацию нападающего Томаса Мюллера за удаление в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аякса".

Напомним, что тогда 29-летний немец врезался ногой в голову защитника амстердамцев Николаса Тальяфико, за что получил прямую красную карточку и бан на две игры.

Мюнхенский клуб выразил несогласие с таким вердиктом и попытался его оспорить. Впрочем, УЕФА оставила в силе первоначальное решение.

Таким образом, Мюллер пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

С "красными" "Бавария" сыграет 19 февраля и 13 марта. Первый поединок состоится в Англии, а ответный - в Германии.

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