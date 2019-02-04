УЕФА рассмотрела апелляцию "Баварии" на дисквалификацию Томаса Мюллера
УЕФА рассмотрела апелляцию "Баварии" на дисквалификацию нападающего Томаса Мюллера за удаление в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аякса".
Напомним, что тогда 29-летний немец врезался ногой в голову защитника амстердамцев Николаса Тальяфико, за что получил прямую красную карточку и бан на две игры.
Мюнхенский клуб выразил несогласие с таким вердиктом и попытался его оспорить. Впрочем, УЕФА оставила в силе первоначальное решение.
Таким образом, Мюллер пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
С "красными" "Бавария" сыграет 19 февраля и 13 марта. Первый поединок состоится в Англии, а ответный - в Германии.
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