УЕФА разработала план доигровки Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Стало известно, когда могут завершиться текущие розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, что оба турнира были приостановлены около месяца назад из-за пандемии коронавируса.

По информации Mirror, УЕФА планирует провести оставшиеся матчи ЛЧ и ЛЕ в течение трёх недель августа. В связи с этим национальные чемпионаты рекомендовано возобновить не позднее середины июня.

При этом вариант с досрочным завершением соревнований не рассматривается, поскольку это чревато санкциями от телевещателей.

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