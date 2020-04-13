УЕФА разработала план доигровки Лиги Чемпионов и Лиги Европы
Стало известно, когда могут завершиться текущие розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Напомним, что оба турнира были приостановлены около месяца назад из-за пандемии коронавируса.
По информации Mirror, УЕФА планирует провести оставшиеся матчи ЛЧ и ЛЕ в течение трёх недель августа. В связи с этим национальные чемпионаты рекомендовано возобновить не позднее середины июня.
При этом вариант с досрочным завершением соревнований не рассматривается, поскольку это чревато санкциями от телевещателей.
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Турнирные таблицы
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|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
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|6
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|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
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|6
|Группа B
|М
|О
|1
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|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
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|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
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|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4