УЕФА разрешил проводить международные матчи на "Ахмат Арене"

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал, что УЕФА разрешила проводить международные матчи на "Ахмат Арене".

"В регионе существовал запрет на проведение международных матчей, если не ошибаюсь, с 2014 года. Сегодня он, по сути, снят официально. Сегодня произошло историческое событие, исполком УЕФА вместе с президентом организации Александром Чеферином принял решение на основе работы комиссии, согласно которому город Грозный сможет официально принимать матчи под эгидой УЕФА. Надеемся, так в ближайшее время и будет. Может ли теперь Грозный принять товарищеский матч сборной России? В том числе", - сказал Алаев.

Завтра, 19 июня, "Ахмат" сыграет с "Крыльями Советов" в матче 23-го тура РПЛ.

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