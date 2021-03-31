УЕФА разрешил пять замен на ЕВРО-2020

Теги чемпионат европы

УЕФА разрешил пять замен на ЕВРО-2020Фото: Твиттер @EURO2020 
Исполком УЕФА утвердил решение разрешить осуществлять 5 замен на матчах Евро-2020, сообщается на официальном сайте организации.

Кроме того, это правило будет распространяться на финальный турнир Лиги Наций-2021.

В УЕФА такое решение объяснили тем, что первоначальная причина введения 5 замен – последствия пандемии коронавируса – остается в силе и ситуация практически не изменилась.

Напомним, матчи Чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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