УЕФА разрешил пять замен на ЕВРО-2020
Фото: Твиттер @EURO2020
Исполком УЕФА утвердил решение разрешить осуществлять 5 замен на матчах Евро-2020, сообщается на официальном сайте организации.
Кроме того, это правило будет распространяться на финальный турнир Лиги Наций-2021.
В УЕФА такое решение объяснили тем, что первоначальная причина введения 5 замен – последствия пандемии коронавируса – остается в силе и ситуация практически не изменилась.
Напомним, матчи Чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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