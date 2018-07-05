УЕФА разрешила проводить четвёртую замену в дополнительное время в турнирах под своей эгидой, сообщает официальный сайт организации.

Изменения коснутся, начиная с сезона 2018/19, Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка Европы, Лиги Наций и других менее значимых соревнований.

Напомним, что ранее эту реформу внедрила ФИФА. Нововведение уже было опробовано на ЧМ-2018.

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