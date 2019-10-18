УЕФА разведет команды из России и Косово на международных соревнованиях

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УЕФА разведет команды из России и Косово на международных соревнованиях

УЕФА приняла решение развести команды из России и Косово, выступающих на международных соревнованиях, сообщает пресс-служба ассоциации.

Такое решение было принято из-за возможных проблем с безопасностью. Таким образом, команды из этих стран не будут выступать друг с другом на турнирах УЕФА.

Отметим, что женские сборные России и Косово попали в одну группу Евро-2021. Матч будет проходить на нейтральном поле.

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