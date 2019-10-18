УЕФА разведет команды из России и Косово на международных соревнованиях
УЕФА приняла решение развести команды из России и Косово, выступающих на международных соревнованиях, сообщает пресс-служба ассоциации.
Такое решение было принято из-за возможных проблем с безопасностью. Таким образом, команды из этих стран не будут выступать друг с другом на турнирах УЕФА.
Отметим, что женские сборные России и Косово попали в одну группу Евро-2021. Матч будет проходить на нейтральном поле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8