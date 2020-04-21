УЕФА рекомендовал доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках

Сегодня, 21 апреля, состоялась видеоконференция 55 национальных ассоциаций. На конференции была озвучена настоятельная рекомендация доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Организация понимает, что могут быть и исключения

Напомним, все спортивные мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса.

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