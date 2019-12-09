УЕФА: "Решение WADA по России не затронет Евро-2020"

УЕФА рассказал, что санкции в отношении сборной России не затронут чемпионат Европы-2020. Об этом сообщает Sport24.

Ранее стало известно, что Россию отстранили на четыре года от Олимпийских игр и Чемпионатов Мира из-за допинга.

Позже глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор сказал, что Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в квалификационном раунде ЧМ-2022.

"В их пресс-релизе говорится, что решение WADA не затронет Евро-2020", - ответили в пресс-службе УЕФА.

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