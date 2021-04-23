УЕФА решил не наказывать клубы-основатели Суперлиги Европы

12 клубов, изначально подтвердивших своё участие в Суперлиге Европы, избежали санкций от УЕФА.

Сегодня состоялось заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, в ходе которого было принято решение пока не наказывать "бунтовщиков".

Однако в случае повторной попытки создать Суперлигу действия клубов не останутся без последствий, пишет AS.

Участниками нового турнира были названы 12 команд из Англии, Испании и Италии - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан". В течение двух суток большинство из них вышли из числа учредителей.

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