УЕФА решил не наказывать клубы-основатели Суперлиги Европы
12 клубов, изначально подтвердивших своё участие в Суперлиге Европы, избежали санкций от УЕФА.
Сегодня состоялось заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, в ходе которого было принято решение пока не наказывать "бунтовщиков".
Однако в случае повторной попытки создать Суперлигу действия клубов не останутся без последствий, пишет AS.
Участниками нового турнира были названы 12 команд из Англии, Испании и Италии - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан". В течение двух суток большинство из них вышли из числа учредителей.
Не пропустите: Сёмин порассуждал о провале Суперлиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020
-
Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020 и другие решения УЕФА
-
Три клуба ведут борьбу за Дзагоева
-
Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в "Манчестер Юнайтед"
-
Не только на ленточке: вратари, которые забивали в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
В России отреагировали на решение УЕФА отдать Санкт-Петербургу ещё три матча Евро-2020
-
Агент Орещук рассказал, кто помешал переходу Орье в "Спартак"
-
УЕФА решил не наказывать клубы-основатели Суперлиги Европы
-
"Рубин" пожаловался на 18 судейских решений в матче с "Уралом"
-
УЕФА внёс ещё несколько изменений в список городов-хозяев Евро-2020
-
Официально: Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020
-
Хвича назвал четырёх лучших игроков РПЛ
-
Глушаков готов играть в центре защиты
-
Агент Сафонов назвал трёх футболистов, которые могут покинуть "Зенит" летом
-
Несколько игроков "Тоттенхэма" отпраздновали увольнение Моуринью
-
Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020 и другие решения УЕФА
-
Три клуба ведут борьбу за Дзагоева
-
Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в "Манчестер Юнайтед"
-
Хвича огласил свою футбольную мечту
-
Крыховяк сделал заявление о своём будущем в "Локомотиве"
-
Куман рассказал о своём конфликте с Мингесой
-
Сёмин порассуждал о провале Суперлиги Европы
-
"Ювентус" определился с главной трансферной целью на лето
-
"Шахтёр" сделал предложение тренеру "Сассуоло"
-
В ЦСКА не исключили скорое возвращение Василия Березуцкого
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18