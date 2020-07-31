УЕФА решил не переносить матч "Барселона" - "Наполи"
Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится на "Камп Ноу", как и планировалось изначально.
По информации Marca, власти Каталонии убедили УЕФА, что проведение встречи не подвергнет её участников риску заражения коронавирусом.
Напомним, что в Испании сейчас распространяется вторая волна пандемии COVID-19.
Матч запланирован на субботу, 8 августа. Первый поединок в Неаполе завершился ничьей со счетом 1:1.
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