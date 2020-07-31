УЕФА решил не переносить матч "Барселона" - "Наполи"

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится на "Камп Ноу", как и планировалось изначально.

По информации Marca, власти Каталонии убедили УЕФА, что проведение встречи не подвергнет её участников риску заражения коронавирусом.

Напомним, что в Испании сейчас распространяется вторая волна пандемии COVID-19.

Матч запланирован на субботу, 8 августа. Первый поединок в Неаполе завершился ничьей со счетом 1:1.

Не пропустите: Боатенг призвал поддержать движение Black Lives Matter в матчах Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru