УЕФА решил не проводить в Беларуси мероприятия под своей эгидой.

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Как сообщает заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур, УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой.

Как сообщается, все соревнования, которые запланированные на 2021 год в Беларуси, не состоятся. Под эгидой УЕФА, например, проводятся Лига чемпионов и Лига Европы.

Лямур выразил солидарность со всеми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу слова.

Также не пропустите: Сидорчук прокомментировал мем с Ярмоленко и Coca-Cola. | http://soccernews.ru