УЕФА решил не проводить в Беларуси мероприятия под своей эгидой.

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УЕФА решил не проводить в Беларуси мероприятия под своей эгидой.Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Как сообщает заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур, УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой.

Как сообщается, все соревнования, которые запланированные на 2021 год в Беларуси, не состоятся. Под эгидой УЕФА, например, проводятся Лига чемпионов и Лига Европы.

Лямур выразил солидарность со всеми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу слова.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Следуя этой глупости, следует запретить проведение Евро и ЛЧ в ЕС и перенести их куда-нибудь в Африку.Африканский континент - самый настоящий рай свободы ,в том числе и слова.Стадионы строить не обязательно , нищие и хорошие люди с АК-47 обеспечат заполняемость всего пространства вокруг поля футбольного.В общем , классическое лицемерие и двойные стандарты "цивилизованного Запада".Мы нисколько этому не удивлены , ведь притворство - одна из характерных черт высоких положенцев в Европе.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Ты прав бро. Ты не хочешь обменяться фотографиями топлес?

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