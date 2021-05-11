УЕФА сегодня примет решение о переносе финала ЛЧ в другой город

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УЕФА сегодня примет решение о переносе финала ЛЧ в другой город

Журналист Николо Скира сообщает, что решение о месте проведения финального матча текущего розыгрыша Лиги Чемпионов будет принято сегодня.

По его информации, в ближайшие часы УЕФА объявит о переносе решающей игры из Стамбула в Лондон или Лиссабон.

Напомним, что турецкий город с высокой долей вероятности лишится права принять поединок из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

Возможно, Стамбулу разрешат принять финал Лиги Чемпионов в 2023 году.

В этом сезоне трофей 29 мая разыграют "Манчестер Сити" и "Челси".

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