УЕФА серьезно наказал ЦСКА из-за поведения фанатов в матче Лиги Европы
УЕФА запретил ЦСКА продавать билеты в гостевой сектор в ближайшем еврокубковом матче, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, такое наказание наложено на российский клуб из-за поведения болельщиков армейцев в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем" (0:0). Фанаты в ходе поединка использовали пиротехнические средства. Кроме того, ЦСКА оштрафован на 25 тысяч евро.
Напомним, что ЦСКА занял последнее место в своей группе в Лиге Европы и завершил выступления в еврокубках.
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