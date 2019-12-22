УЕФА серьезно наказал ЦСКА из-за поведения фанатов в матче Лиги Европы

УЕФА запретил ЦСКА продавать билеты в гостевой сектор в ближайшем еврокубковом матче, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, такое наказание наложено на российский клуб из-за поведения болельщиков армейцев в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем" (0:0). Фанаты в ходе поединка использовали пиротехнические средства. Кроме того, ЦСКА оштрафован на 25 тысяч евро.

Напомним, что ЦСКА занял последнее место в своей группе в Лиге Европы и завершил выступления в еврокубках.

Не пропустите: Бывший игрок "Зенита" заявил, что против ЦСКА подкупают судей. | http://soccernews.ru