УЕФА собирается признать чемпионами нынешних лидеров лиг, если сезон не возобновится

17 марта УЕФА проведет собрание, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, приостановленного из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19, сообщает AS.

По сведениям издания, если сезон не будет возобновлен, то УЕФА признает чемпионами клубы, которые в данный момент занимают первые места.

В 1999 году таким образом чемпионом Югославии был признан "Партизан", так как сезон не был завершен из-за войны на Балканах.

В данный момент лидерами топ-10 европейских чемпионатов являются следующие клубы: "Барселона" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия), "Зенит" (Россия), "Брюгге" (Бельгия), "Аякс" (Нидерланды) и "Шахтер" (Украина).

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