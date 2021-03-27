УЕФА собирается пустить болельщиков на финал Лиги Чемпионов
Стали известны планы УЕФА касательно допуска зрителей на финальный матч Лиги Чемпионов сезона 2020/21.
По информации Daily Mail, если эпидемиологическая ситуация в ближайшие месяцы не ухудшится, то на игру смогут попасть не менее 9 тысяч болельщиков.
При оптимистическом сценарии трибуны Олимпийского стадиона Ататюрка в Стамбуле могут заполниться на 30 или 50 процентов. Вместимость арены превышает 75 тысяч человек.
Напомним, что финал текущего розыгрыша ЛЧ должен состояться 29 мая.
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