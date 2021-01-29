УЕФА собирается реформировать Лигу Чемпионов

В УЕФА задумали кардинально изменить формат проведения Лиги Чемпионов, утверждает AS.

По сведениям издания, в организации рассчитывают, что реформа самого престижного еврокубка убедит топ-клубы отказаться от идеи создания Суперлиги.

Подробностей о возможных изменениях пока известно немного. Скорее всего, будут перераспределены доходы и увеличится число матчей. Кстати, это может привести к сокращению количества участников в национальных чемпионатах.

Ожидается, что обновлённая Лига Чемпионов стартует в 2023 или 2024 году. Проект должен быть полностью реализован в течение 9 лет.

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