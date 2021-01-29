УЕФА собирается реформировать Лигу Чемпионов

1 Теги лига чемпионов уефауефа

УЕФА собирается реформировать Лигу Чемпионов

В УЕФА задумали кардинально изменить формат проведения Лиги Чемпионов, утверждает AS.

По сведениям издания, в организации рассчитывают, что реформа самого престижного еврокубка убедит топ-клубы отказаться от идеи создания Суперлиги.

Подробностей о возможных изменениях пока известно немного. Скорее всего, будут перераспределены доходы и увеличится число матчей. Кстати, это может привести к сокращению количества участников в национальных чемпионатах.

Ожидается, что обновлённая Лига Чемпионов стартует в 2023 или 2024 году. Проект должен быть полностью реализован в течение 9 лет.

Не пропустите: Названы 15 постоянных участников Суперлиги. "Реал", "МЮ" и "Бавария" в их числе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ruslanmac6lm

Девyшки ищyт мyжчин для xоpошoго ceкcа, если хочешь тpаxнyть красивую малышку (без дeнег), то тебе сюда----- http://srt.vg/sisky

Ответить

главное

В "Тоттенхэме" вспыхнул новый конфликт с участием Моуринью

В "Тоттенхэме" вспыхнул новый конфликт с участием Моуринью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов