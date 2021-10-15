УЕФА сократил дисквалификацию основного защитника "МЮ" в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм Аарона Уан-Биссаки/Автор неизвестен

УЕФА сократил дисквалификацию защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Уан-Биссаки в Лиге чемпионов до одного матча, сообщает Manchester Evening News.

Таким образом, футболист сможет сыграть в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты". Встреча состоится в среду, 20 октября.

Напомним, что Уан-Биссака был удален в матче 1-го тура с "Янг Бойз" (1:2) и получил за это двухматчевую дисквалификацию. Из-за наказания он пропустил поединок 2-го тура с "Вильярреалом" (2:1).

В нынешнем сезоне 23-летний Уан-Биссака провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Роналду опубликовал фото с призами футболисту месяца в "Манчестер Юнайтед" и АПЛ. | http://soccernews.ru