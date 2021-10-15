УЕФА сократил дисквалификацию основного защитника "МЮ" в Лиге Чемпионов
Фото: инстаграм Аарона Уан-Биссаки/Автор неизвестен
УЕФА сократил дисквалификацию защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Уан-Биссаки в Лиге чемпионов до одного матча, сообщает Manchester Evening News.
Таким образом, футболист сможет сыграть в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты". Встреча состоится в среду, 20 октября.
Напомним, что Уан-Биссака был удален в матче 1-го тура с "Янг Бойз" (1:2) и получил за это двухматчевую дисквалификацию. Из-за наказания он пропустил поединок 2-го тура с "Вильярреалом" (2:1).
В нынешнем сезоне 23-летний Уан-Биссака провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей и не отметился результативными действиями.
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