УЕФА: "Спартак" - лучший российский клуб в истории Лиги Чемпионов
УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов. Для каждого клуба были подсчитаны очки, набранные за время выступлений в турнире с 1955 по 2019 годы. За победу начислялось два очка, за ничью - одно.
Первое место занял мадридский "Реал", который набрал 600 очков. Второй стала мюнхенская "Бавария" - 474, третьей - "Барселона" (446).
Среди российских клубов лучшим оказался московский "Спартак", который занял 34-е место.
Топ-10 лучших клубов в истории Лиги чемпионов выглядит так:
1. "Реал" (Испания) — 600 очков
2. "Бавария" (Германия) — 474
3. "Барселона" (Испания) — 446
4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 374
5. "Ювентус" (Италия) — 349
6. "Милан" (Италия) — 314
7. "Ливерпуль" (Англия) — 289
8. "Бенфика" (Португалия) — 287
9. "Порту" (Португалия) — 277
10. "Аякс" (Нидерланды) — 266
...
11. "Динамо" (Киев, Украина) - 246
32. "Шахтер" (Украина) - 132
34. "Спартак" (Россия) - 111
40. БАТЭ (Беларусь) - 102
45. ЦСКА (Россия) - 92
57. "Зенит" (Россия) - 70
68. "Шериф" (Молдова) - 58
84. "Карабах" (Азербайджан) - 41
91. "Сконто" (Латвия) - 38
97. "Локомотив" (Россия) - 36
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|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
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|2
|Группа H
|М
|О
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|Локомотив Москва
|6
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|Клуб Брюгге
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