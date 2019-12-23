УЕФА: "Спартак" - лучший российский клуб в истории Лиги Чемпионов

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УЕФА: "Спартак" - лучший российский клуб в истории Лиги Чемпионов

УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов. Для каждого клуба были подсчитаны очки, набранные за время выступлений в турнире с 1955 по 2019 годы. За победу начислялось два очка, за ничью - одно.

Первое место занял мадридский "Реал", который набрал 600 очков. Второй стала мюнхенская "Бавария" - 474, третьей - "Барселона" (446).

Среди российских клубов лучшим оказался московский "Спартак", который занял 34-е место.

Топ-10 лучших клубов в истории Лиги чемпионов выглядит так:

1. "Реал" (Испания) — 600 очков

2. "Бавария" (Германия) — 474

3. "Барселона" (Испания) — 446

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 374

5. "Ювентус" (Италия) — 349

6. "Милан" (Италия) — 314

7. "Ливерпуль" (Англия) — 289

8. "Бенфика" (Португалия) — 287

9. "Порту" (Португалия) — 277

10. "Аякс" (Нидерланды) — 266

...
11. "Динамо" (Киев, Украина) - 246

32. "Шахтер" (Украина) - 132

34. "Спартак" (Россия) - 111

40. БАТЭ (Беларусь) - 102

45. ЦСКА (Россия) - 92

57. "Зенит" (Россия) - 70

68. "Шериф" (Молдова) - 58

84. "Карабах" (Азербайджан) - 41

91. "Сконто" (Латвия) - 38

97. "Локомотив" (Россия) - 36

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