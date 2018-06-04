УЕФА сурово наказал "Зенит" за поведение фанатов

УЕФА сурово наказал питерский "Зенит" за поведение его фанатов в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг".

В частности, "сине-бело-голубым" инкриминировали бросание предметов на поле, блокирование лестничных проходов и проявление расизма болельщиками. В итоге дисциплинарный комитет УЕФА постановил, что следующий домашний матч российского клуба в еврокубках пройдет без зрителей. Также "Зенит" должен будет выплатить штраф в размере 70-ти тысяч евро.

Напомним, Мостовой считает, что "Зенит" поторопился с увольнением Манчини. | soccernews.ru