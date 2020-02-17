УЕФА учредила награду лучшему игроку матча в Лиге Чемпионов
УЕФА объявила о создании новой индивидуальной награды.
Теперь будут определяться лучшие игроки матчей плей-офф Лиги Чемпионов.
Выбирать лауреатов доверят специальным техническим наблюдателям, которые будут следить за игрой с трибун стадиона.
В их число вошли такие известные футбольные личности, как Айтор Каранка, Робби Кин, Роберто Мартинес, Фил Невилл и Гарет Саутгейт.
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