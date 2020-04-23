УЕФА установила крайний срок завершения национальных чемпионатов

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УЕФА установила крайний срок завершения национальных чемпионатов

Стало известно, до какой даты европейские чемпионаты в обязательном порядке должны завершиться.

Исполнительный комитет УЕФА постановил, что розыгрыши всех лиг нужно закончить не позднее 3 августа.

Футбольным федерациям поручено до 27 мая разработать план завершения своих чемпионатов.

При этом турниры не обязательно доигрывать в классическом формате. Возможно проведение мини-соревнований по системе плей-офф.

Если же эпидемиологическая ситуация в стране полностью исключает проведение матчей, то федерация имеет право досрочно завершить сезон.

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