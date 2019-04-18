УЕФА утвердил даты проведения полуфинальных матчей Лиги Чемпионов

УЕФА назвал даты проведения полуфинальных матчей Лиги Чемпионов.

Так, "Тоттенхэм" и "Аякс" проведут свои матчи 30 апреля и 8 мая. Противостояние "Ливерпуля" и "Барселоны" мир увидит 1 и 7 мая.

Напомним, что финал турнира состоится 1 июня в Мадриде на "Ванда Метрополитано".

Действующим обладателем Лиги Чемпионов является мадридский "Реал".

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