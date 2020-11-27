ФИФА утвердила корзины для жеребьёвки квалификации на ЧМ-2022

Корзины для жеребьёвки европейской части отбора ЧМ-2022 официально утверждены ФИФА.

Первая корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Вторая корзина: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Третья корзина: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Четвёртая корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Пятая корзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Шестая корзина: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Напомним, что жеребьёвка состоится 7 декабря. Квалификация пройдёт в период с марта по ноябрь 2021 года.

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