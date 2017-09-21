УЕФА утвердил регламент Лиги Наций

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УЕФА утвердил регламент Лиги Наций

УЕФА на своём официальном сайте опубликовала окончательную версию регламента Лиги Наций. Напомним, что этот турнир должен заменить большинство товарищеских матчей национальных сборных.

Участие в Лиге Наций примут все 55 европейских сборных. Они будут распределены по четырём лигам (A, B, C, D) в соответствии с рейтингом на конец квалификации ЧМ-2018 в Европе.

В Лиге А сыграют 12 топ-сборных (4 группы по 3 команды), в Лиге B также 12 (4 группы по 3 команды), в Лиге C - 15 (3 группы по 4 команды и 1 группа с 3 командами), в Лиге D - 16 (4 группы по 4 команды).

Матчи турнира будут проводиться в период с сентября по ноябрь 2018 года. Каждая сборная сыграет 4–6 игр в зависимости от размера своей группы. Жеребьёвка группового этапа Лиги Наций состоится 24 января 2018 года.  

Победители четырёх групп Лиги А выйдут в финальную стадию, которая будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Она пройдёт в июне 2019 года. В свою очередь, победители групп Лиг В, С и D заработают повышение в классе, а худшие команды в группах A, B и C вылетят в низшую лигу.

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