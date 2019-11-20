УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Евро-2020

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УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Евро-2020

Стали известны корзины для жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает официальный сайт УЕФА.

Корзина 1: Бельгия, Италия (хозяин), Англия (хозяин), Германия (хозяин), Испания (хозяин), Украина.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия (хозяин), Россия (хозяин).

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания (хозяин), Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победители стыковых матчей путей А, В, С и D.

Жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте.

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Группа C М О
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3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
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