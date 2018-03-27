УЕФА увеличил количество замен в матчах еврокубков



УЕФА утвердил несколько изменений в регламентах Лиги Чемпионов и Лиги Европы, сообщает официальный сайт организации.

Со следующего сезона в матчах плей-офф в дополнительное время будет разрешена четвертая замена. Кроме того, в финалах Лиги Чемпионов, Лиги Европы и матче за Суперкубок в заявку можно включить 23 игрока, вместо 18, как было ранее. Благодаря этому у тренеров будет выбор из 12 футболистов для замен.

В зимнее трансферное окно клубы смогут дозаявить трех новых игроков, имеющих право выступать в еврокубках, без всяких ограничений.

Клуб, который выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА три раза подряд или пять раз в истории, сможет наносить на рукав нашивку победителя турнира. Единственной такой командой в данный момент является "Севилья".

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