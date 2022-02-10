УЕФА ужесточил антиковидные правила, которые коснутся матчей Лиги Чемпионов
BBC сообщает об изменениях в антиковидных правилах УЕФА.
Теперь организация не будет рассматривать возможность переноса матчей Лиги Чемпионов в другую страну из-за непривитых игроков.
К примеру, во Франции не смогут играть футболисты, не прошедшие вакцинацию от коронавируса.
Таким образом, "Челси" понесёт кадровые потери в ответном поединке 1/8 финала ЛЧ против "Лилля", который запланирован на 16 марта.
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