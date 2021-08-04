УЕФА в день матча заменил судейскую бригаду на игру "Спартак" - "Бенфика"
Фото: сайт УЕФА
УЕФА объявил о смене судейской бригады на игру 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов "Спартак" - "Бенфика".
Главным арбитром матча назначен серб Срджан Йованович, а изначально игру должен был судить испанец Карлос Дель Серро Гранде.
Причины смены бригады арбитров пока неизвестны.
Матч между "Спартаком" и "Бенфикой" пройдет сегодня в 20:00 (мск).
Читайте также: "Спартак" выпустил провокационный ролик к матчу с "Бенфикой". | http://soccernews.ru
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