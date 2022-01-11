УЕФА включил двух россиян и украинца в список молодых игроков, способных "выстрелить" в 2022 году

Теги уефаарсен захарянмаксим мухинмихаил мудрикэрик ботхейм

УЕФА включил двух россиян и украинца в список молодых игроков, способных "выстрелить" в 2022 году

УЕФА опубликовал список футболистов в возрасте до 21 года, которые, по мнению экспертов организации, могут громко заявить о себе в этом календарном году.

В перечень попали два россиянина Арсен Захарян ("Динамо") и Максим Мухин (ЦСКА), украинец Михаил Мудрик ("Шахтёр"), а также новичок "Краснодара" норвежец Эрик Ботхейм.

Приведём характеристику российских игроков с официального сайта УЕФА:

"Захарян способен сыграть на любом фланге, изобретателен и забивает с любого расстояния. В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым игроком российской Премьер-лиги и стал самым молодым полевым игроком, дебютировавшим в сборной", - говорится в описании хавбека "Динамо".

"Появлялся на поле в матчах за сборную России на Евро, но лучше проявил себя в ЦСКА, куда перешёл в мае из "Локомотива". В армейском клубе зарекомендовал себя разрушительной силой в центре поля", - сказано в оценке Мухина.

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