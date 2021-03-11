УЕФА включил в команду недели Лиги Чемпионов сразу 6 игроков "Ливерпуля"

УЕФА в своем официальном аккаунте в Твиттер показал очередную команду недели в Лиге Чемпионов по итогам ответных матчей 1/8 финала турнира, сыгранных 9 и 10 марта.

В число лучших попали те футболисты, которые смогли набрать больше очков в Fantasy Football по Лиге Чемпионов от PlayStation. Стоит отметить, что в списке лучших оказалось сразу 6 игроков "Ливерпуля". Команда Юргена Клоппа, в отличии от матчей АПЛ, смогла победить и сохранить свои ворота сухими.

Команда недели:

Вратарь: Кейлор Навас (ПСЖ) - 10 очков.

Защитники: Натаниэль Филлипс ("Ливерпуль") - 10 очков, Озан Кабак ("Ливерпуль") - 8 очков, Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") - 9 очков.

Полузащитники: Фабиньо ("Ливерпуль") - 9 очков, Садио Мане ("Ливерпуль") - 8 очков, Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 9 очков, Сержиу Оливейра ("Порту") - 13 очков, Федерико Кьеза ("Ювентус") - 11 очков.

Нападающие: Юссеф Эн-Несери ("Севилья") - 10 очков, Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) - 11 очков.