УЕФА внёс ещё несколько изменений в список городов-хозяев Евро-2020

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УЕФА внёс ещё несколько изменений в список городов-хозяев Евро-2020

УЕФА на своём официальном сайте объявил о замене отдельных городов-хозяев ближайшего Чемпионата Европы.

Права на проведение матчей континентального первенства лишились Дублин и Бильбао. Игры из Ирландии перенесли в Санкт-Петербург и Лондон, а из Страны Басков - в Севилью.

Мюнхен сегодня подтвердил готовность допустить как минимум 14 500 зрителей на встречи Евро-2020, поэтому сохранил статус одного из хозяев турнира.

"Мы тесно сотрудничаем с принимающими ассоциациями и местными властями, чтобы обеспечить на матчах безопасную и праздничную атмосферу. Я очень рад, что мы сможем принять болельщиков на всех матчах турнира и насладиться праздником футбола на уровне сборных по всей Европе", - прокомментировал принятое решение президент УЕФА Александер Чеферин.

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