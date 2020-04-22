УЕФА: "ВОЗ никогда не рекомендовала не проводить футбольные матчи до конца 2021 года"

Представители УЕФА прокомментировали информацию от том, что ВОЗ, якобы, порекомендовала УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее бразильское издание Placar написало, что в ВОЗ считают, что лишь столь резкие меры помогут избежать второй волны распространения коронавируса.

"Информация не является корректной. ВОЗ никогда не рекомендовала того, чтобы футбольные матчи не проводились до конца 2021 года", - сообщает пресс-служба УЕФА.

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