УЕФА возобновил расследование в отношении нарушения правила финансового Fair Play ПСЖ, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, инициатива о продолжении рассмотрения дела парижан исходила от Судебной палаты финансового контроля клубов, которая считает, что катарские собственники клуба используют финансовый допинг. Поэтому не исключается вариант при котором чемпион Франции по примеру "Милана" будет отстранен от участия в еврокубках за нарушение существующих правил.

Напомним, ПСЖ готов обменять Неймара на Иско. | soccernews.ru