УЕФА возобновил расследование в отношении нарушения правила финансового Fair Play ПСЖ
УЕФА возобновил расследование в отношении нарушения правила финансового Fair Play ПСЖ, информирует fichajes.com.
По сведениям источника, инициатива о продолжении рассмотрения дела парижан исходила от Судебной палаты финансового контроля клубов, которая считает, что катарские собственники клуба используют финансовый допинг. Поэтому не исключается вариант при котором чемпион Франции по примеру "Милана" будет отстранен от участия в еврокубках за нарушение существующих правил.
Напомним, ПСЖ готов обменять Неймара на Иско. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 8 тура
-
Символическая сборная 1/8 финала Чемпионата Мира
-
"Интер" объявил о трансфере Лаутаро Мартинеса
-
"Реал" достиг соглашения по трансферу Мбаппе, переход француза станет самым дорогим в истории футбола
-
Bleacher Report включил двух игроков сборной России в символическую сборную 1/8 финала Чемпионата Мира
Лента новостей
-
Лопетеги принял решение по будущему Себальоса
-
ПСЖ не беспокоится из-за будущего Неймара
-
"Спартак" интересуется итальянским защитником
-
Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна
-
"Эвертон" сделал 24-миллионное предложение по защитнику "Барселоны"
-
Агент Роналду вылетел в Мадрид на встречу с Пересом
-
Кураньи: "Думаю, россияне выйдут в полуфинал"
-
Перес предпочитает продать Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
"Puma" представила три комплекта игровой формы "Марселя" на следующий сезон
-
"Реал" готов рассмотреть предложение "Ювентуса" по Роналду
-
Агент Роналду прямо заявил о возможном переходе Роналду в "Ювентус"
-
Луиш Нету: "Вполне возможно, что в финале встретятся Россия и Бразилия"
-
Вот таким будет следующее поколение футболистов
-
Bleacher Report представил лучших игроков ЧМ-2018 на каждой из позиций: Марио Фернандес назван лучшим правым защитником
-
"Валенсия" представила домашнюю игровую форму на следующий сезон
-
12
Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 8 тура
-
Пресса уже предвидит игровую схему "Ювентуса" с Роналду в составе
-
Появилось фото гостевой формы "Спартака" на следующий сезон
-
"Челси" близок к подписанию форварда за 60 миллионов евро
-
Маротта отказался обсуждать с прессой возможное подписание Роналду