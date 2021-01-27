УЕФА все еще хочет провести Евро-2020 в 12 городах

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УЕФА все еще хочет провести Евро-2020 в 12 городахУЕФА планирует проведение финальной части Чемпионата Европы-2020 в 12 городах, как и было запланировано ранее, сообщает Independent.

По информации источника, ограничение числа зрителей на трибунах в 25% от вместимости арен не должно помешать принять решение по формату турнира. Предложения провести ЕВРО в одной стране в настоящее время мало актуальны.

Напомним, Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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