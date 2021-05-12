УЕФА всерьез взялся за клубы Суперлиги
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмьери, УЕФА назначил инспектора по делу "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые до сих пор не вышли из Суперлиги.
Как сообщается, после данной процедуры всегда применяются санкции. Ранее президент УЕФА предложил исключить вышеперечисленные клубы из еврокубков на два года.
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|6
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|3
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|6
|8
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|Лион
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|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
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|6
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|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4