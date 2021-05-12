УЕФА всерьез взялся за клубы Суперлиги

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмьери, УЕФА назначил инспектора по делу "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые до сих пор не вышли из Суперлиги.

Как сообщается, после данной процедуры всегда применяются санкции. Ранее президент УЕФА предложил исключить вышеперечисленные клубы из еврокубков на два года.

Также не пропустите: Зидан высказался о решениях арбитров. | http://soccernews.ru