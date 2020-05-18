УЕФА вспомнил о годовщине победы ЦСКА в Кубке УЕФА

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УЕФА вспомнил о годовщине победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Пресс-служба УЕФА опубликовала пост, посвящённый 15-й годовщине триумфа московского ЦСКА в Кубке УЕФА.

Напомним, что 18 мая 2005 года армейцы одержали волевую победу над лиссабонским "Спортингом", выиграв первый в истории России еврокубок.

Также вспомнил об историческом успехе и сам ЦСКА.

"15 лет прошло, а было будто вчера. Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005!" - говорится в публикации столичного клуба в твиттере.

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