УЕФА вспомнил о годовщине победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Пресс-служба УЕФА опубликовала пост, посвящённый 15-й годовщине триумфа московского ЦСКА в Кубке УЕФА.

В этот день в 2005-м:



Лиссабон, финал Кубка УЕФА



✔️ Спортинг - ЦСКА 1:3

⚽️ Рожерио 29' (1:0)

⚽️ А. Березуцкий 56' (1:1)

⚽️ Жирков 65' (1:2)

⚽️ Вагнер Лав 75' (1:3)



@pfc_cska | #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/SXhd4fdQD9 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 18, 2020

Напомним, что 18 мая 2005 года армейцы одержали волевую победу над лиссабонским "Спортингом", выиграв первый в истории России еврокубок.

Также вспомнил об историческом успехе и сам ЦСКА.

"15 лет прошло, а было будто вчера. Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005!" - говорится в публикации столичного клуба в твиттере.

15 лет прошло, а было будто вчера Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005! #историяЦСКА #15летКубкуУЕФА https://t.co/tnxxYOxQwr pic.twitter.com/fpVZjTvi1E — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 18, 2020

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