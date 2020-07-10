УЕФА вспомнил о победе сборной СССР на Евро-1960

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УЕФА вспомнил о победе сборной СССР на Евро-1960

Пресс-служба УЕФА опубликовала пост, посвящённый победе сборной СССР на Чемпионате Европы 1960 года.

Сегодня, 10 июля, исполнилось ровно 60 лет со дня триумфа советской команды на континентальном первенстве.

Напомним, что в финале турнира СССР обыграла Югославию со счётом 2:1 благодаря голам Славы Метревели и Виктора Понедельника.

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