УЕФА вспомнил о победе сборной СССР на Евро-1960
Пресс-служба УЕФА опубликовала пост, посвящённый победе сборной СССР на Чемпионате Европы 1960 года.
Сегодня, 10 июля, исполнилось ровно 60 лет со дня триумфа советской команды на континентальном первенстве.
Напомним, что в финале турнира СССР обыграла Югославию со счётом 2:1 благодаря голам Славы Метревели и Виктора Понедельника.
... и победный гол Виктора Понедельника! ⚽️#вэтотдень pic.twitter.com/w8cYvaa4fS— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 10, 2020
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