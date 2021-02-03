УЕФА выбрал ключевых игроков сборной России в преддверии Евро-2020

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УЕФА выбрал ключевых игроков сборной России в преддверии Евро-2020

УЕФА определил ключевых игроков сборной России перед чемпионатом Европы-2020, который состоится летом 2021 года. Ими названы защитник московского ЦСКА Марио Фернандес и нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба.

"Дзюба забил три гола на ЧМ-2018 и унаследовал капитанскую повязку у Игоря Акинфеева. Дзюба по-прежнему является лидером Российской Премьер-Лиги по голам и передачам. Фернандес незаменим: он крепкий защитник и опасен при движении вперёд. Именно его точный удар головой принёс России серию пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией", — говорится в УЕФА.

Напомним, что сборная России на Евро-2020 попала в одну группу с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Не пропустите: Дзюба и Лунев прибыли на сбор "Зенита" после выздоровления. | http://soccernews.ru
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