УЕФА выбрал ключевых игроков сборной России в преддверии Евро-2020

УЕФА определил ключевых игроков сборной России перед чемпионатом Европы-2020, который состоится летом 2021 года. Ими названы защитник московского ЦСКА Марио Фернандес и нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба.

"Дзюба забил три гола на ЧМ-2018 и унаследовал капитанскую повязку у Игоря Акинфеева. Дзюба по-прежнему является лидером Российской Премьер-Лиги по голам и передачам. Фернандес незаменим: он крепкий защитник и опасен при движении вперёд. Именно его точный удар головой принёс России серию пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией", — говорится в УЕФА.

Напомним, что сборная России на Евро-2020 попала в одну группу с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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