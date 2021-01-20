УЕФА выбрал команду года

Теги мануэль нойерйозуа киммихтьяго алькантаракриштиану роналдулионель мессироберт левандовски

УЕФА выбрал команду годаУЕФА завершил голосование болельщиков и объявил состав команды года. В общей сложности, в голосовании приняло участие более шести миллионов человек.

Наибольшее представительство в списке лучших у "Баварии", которая стала победителем Лиги Чемпионов в прошлом году. От мюнхенцев в топе сразу 5 футболистов.

Представляем команда 2020 года по версии УЕФА:

Мануэль Нойер ("Бавария", Германия),
Йозуа Киммих ("Бавария", Германия), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада).
Тиагу Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль", Испания), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина).
Неймар (ПСЖ, Бразилия), Роберт Левандовски ("Бавария", Польша).

Напомним, изначально в список претендентов на попадание в команду года вошли 50 футболистов. 

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