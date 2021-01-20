УЕФА выбрал команду года

УЕФА завершил голосование болельщиков и объявил состав команды года. В общей сложности, в голосовании приняло участие более шести миллионов человек.



Наибольшее представительство в списке лучших у "Баварии", которая стала победителем Лиги Чемпионов в прошлом году. От мюнхенцев в топе сразу 5 футболистов.



Представляем команда 2020 года по версии УЕФА:



Мануэль Нойер ("Бавария", Германия),

Йозуа Киммих ("Бавария", Германия), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада).

Тиагу Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль", Испания), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина).

Неймар (ПСЖ, Бразилия), Роберт Левандовски ("Бавария", Польша).



Напомним, изначально в список претендентов на попадание в команду года вошли 50 футболистов.



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