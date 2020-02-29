УЕФА выбрал лучший гол первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов
УЕФА определил четверку лучших голов в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Первое место досталось голу форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в ворота ПСЖ (2:1).
В топ-4 также попал гол Дриса Мертенса в ворота "Барселоны", а также голы игроков "Аталанты" Ремо Фройлера и Йосипа Иличича в матче с "Валенсией".
⚽️ ⚽️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 28, 2020
Agree with the order? #GOTW | @NissanFootball pic.twitter.com/cdPTh5OEny
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|Маккаби Хайфа
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|Олимпиакос Пирей
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|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
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|Бавария Мюнхен
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|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
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|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
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|4
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