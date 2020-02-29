УЕФА выбрал лучший гол первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

УЕФА определил четверку лучших голов в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Первое место досталось голу форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в ворота ПСЖ (2:1).

В топ-4 также попал гол Дриса Мертенса в ворота "Барселоны", а также голы игроков "Аталанты" Ремо Фройлера и Йосипа Иличича в матче с "Валенсией".

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