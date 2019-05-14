УЕФА выбрала судейскую бригаду на финал Лиги Чемпионов
УЕФА назвала арбитра, который обслужит финальный матч Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".
Главным судьей назначен словенец Дамир Скомина. Его ассистенты - Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери - испанец Антонио Матеу Лаос. Видеоассистенты - голландцы Данни Маккели и Пол ван Букел, а также немцы Феликс Цвайер и Марк Борш.
Стоит отметить, что для Скомины это дебютный финал ЛЧ. Ранее он работал на финале Лиги Европы в сезоне 2016/17 и Суперкубке УЕФА 2012 года.
Решающий матч ЛЧ в текущей кампании состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".
Не пропустите: Стало известно, кто рассудит финальный матч Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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