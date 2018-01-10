УЕФА выдаст Быстрову новую бронзовую медаль Евро-2008 вместо украденной

Теги владимир быстровтосно

УЕФА выдаст Быстрову новую бронзовую медаль Евро-2008 вместо украденной
Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров рассказал, что УЕФА выдаст ему новую бронзовую медаль Чемпионата Европы-2008.

"Подвижки есть. Сейчас этим занимается РФС. Для того чтобы выпустить новую медаль, сделают слепок с оригинала. Его нужно попросить у кого-то из ребят, которые играли на Евро-2008", – приводят слова Быстрова российские СМИ.

В прошлом году награда у футболиста была украдена. 

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