УЕФА выделит огромную сумму на помощь клубам в условиях кризиса

Фото: сайт УЕФА

УЕФА собирается оказать финансовую помощь клубам в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Как сообщает Bloomberg, всего будет выделено 6 миллиардов евро. Финансирование является частью трехкомпонентной стратегии УЕФА, в рамках которой клубам будет оказана помощь в связи с тем, что стадионы закрыты для болельщиков уже больше года, а доходы от трансляций упали.

УЕФА хочет, что клубы получили доступ к средствам с более низким заемным процентом, а также смогли реструктурировать имеющиеся долги на более длительные сроки - до 5-7 лет.

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