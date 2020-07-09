УЕФА вынес решение по месту проведения ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы
Ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут на полях их номинальных хозяев, сообщается на официальном сайте УЕФА.
В Лиге чемпионов не сыграны четыре ответных матча 1/8 финала:
"Барселона" - "Наполи" (первый матч - 1:1)
"Бавария" - "Челси" (3:0)
"Ювентус" - "Лион" (0:1)
"Манчестер Сити" - "Реал" (2:1).
В Лиге Европы не сыграны шесть ответных матчей 1/8 финала:
"Шахтер" - "Вольфсбург" (первый матч - 2:1)
"Копенгаген" - "Истанбул Башакшехир" (0:1)
"Вулверхэмптон" - "Олимпиакос" (1:1)
"Байер" - "Рейнджерс" (3:1)
"Базель" - "Айнтрахт" (3:0)
"Манчестер Юнайтед" - ЛАСК (5:0)
Напомним, что в парах "Интер" – "Хетафе" и "Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия) не были сыграны первые матчи. В них участники четвертьфиналов определятся по результатам одного матча, который пройдет на нейтральном поле.
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