УЕФА вынес решение по месту проведения ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут на полях их номинальных хозяев, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В Лиге чемпионов не сыграны четыре ответных матча 1/8 финала:

"Барселона" - "Наполи" (первый матч - 1:1)

"Бавария" - "Челси" (3:0)

"Ювентус" - "Лион" (0:1)

"Манчестер Сити" - "Реал" (2:1).

В Лиге Европы не сыграны шесть ответных матчей 1/8 финала:

"Шахтер" - "Вольфсбург" (первый матч - 2:1)

"Копенгаген" - "Истанбул Башакшехир" (0:1)

"Вулверхэмптон" - "Олимпиакос" (1:1)

"Байер" - "Рейнджерс" (3:1)

"Базель" - "Айнтрахт" (3:0)

"Манчестер Юнайтед" - ЛАСК (5:0)

Напомним, что в парах "Интер" – "Хетафе" и "Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия) не были сыграны первые матчи. В них участники четвертьфиналов определятся по результатам одного матча, который пройдет на нейтральном поле.

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