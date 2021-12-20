УЕФА вынес вердикт по отменённому матчу Лиги Конференций "Тоттенхэм" - "Ренн"

Определена судьба игры 6-го тура группового этапа Лиги Конференций между "Тоттенхэмом" и "Ренном".

Напомним, что матч, запланированный на 9 декабря, пришлось отменить из-за вспышки коронавируса в стане "шпор".

В итоге УЕФА решил присудить техническое поражение английской команде со счётом 0:3.

Таким образом, "Тоттенхэм" вылетел из еврокубков. Из группы Лиги Конференций вышли "Ренн" с первого места и "Витесс" - со второго.

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