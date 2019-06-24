УЕФА выступила с заявлением касательно антироссийских акций в Грузии

Пресс-служба УЕФА прокомментировала антироссийские акции в Грузии, в которых приняли участие футболисты и болельщики.

"Данные события произошли во внутреннем соревновании, поэтому любые дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации", - говорится в заявлении УЕФА.

Учитывая, что Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции, вряд ли стоит ожидать наказания кого-либо.

Напомним, что в последние дни грузины протестуют из-за выступлений депутата Госдумы Российской Федерации Сергея Гаврилова в парламенте страны.

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