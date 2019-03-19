УЕФА выступила с заявлением касательно слов Погребняка об Ари в сборной России

УЕФА выступила с заявлением касательно расистских высказываний форварда "Урала" Павла Погребняка.

Ранее экс-нападающий "Зенита" и "Спартака" признался, что ему смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России, имея в виду Ари из "Краснодара".

"Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов нашей организации. УЕФА всегда проявляла абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации. Кампания против дискриминации не только в футболе и вокруг него, но и в европейском обществе в целом является ключевым убеждением программы социальной ответственности УЕФА. Мы твёрдо верим в то, что сила футбола может быть использована для решения таких проблем, как расизм, гомофобия, дискриминация в отношении этнических меньшинств и институциональная дискриминация.

Что касается данного конкретного случая, мы просим вас обратиться в Российский футбольный союз, который является компетентным органом для решения внутренних вопросов", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Напомним, что глава комитета по этике РФС ранее заявил, что слова Погребняка будут рассмотрены, если поступит соответствующее обращение.

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